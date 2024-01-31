Москва, 31 января, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Новая смарт-технология поиска утечек заработала в более чем 200 тепловых пунктах Москвы в 2023 году. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Петра Бирюкова, эта технология позволяет предотвратить нештатные ситуации на теплосетях и сетях горячего водоснабжения.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«В прошлом году ПАО «МОЭК» оснастили новой системой более 200 тепловых пунктов, — заявил Петр Бирюков. — Таким образом на сегодняшний день смарт-технология есть на почти семи тысячах тепловых пунктов».

Заместитель мэра российской столицы сообщил, что в минувшем году с помощью этой технологии было обнаружено и предотвращено около тысячи потенциальных технологических нарушений. Система позволяет обнаружить даже незначительные технологические нарушения, которые могут не иметь внешних признаков, отметил он.

Глава Комплекса городского хозяйства Москвы рассказал, что алгоритмы выявления признаков скрытых утечек на разводящих тепловых сетях на основе анализа данных автоматизированной системы «Диспетчеризация» были разработаны в 2020 году. Они используют информацию порядка десяти различных датчиков с каждого теплового пункта. Технология позволяет «максимально точно определить тепловые потери и обозначить потенциально ненадежный участок, на который сразу направляется ремонтная бригада», — заявил Бирюков.