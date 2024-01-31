Осло, 31 января, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Король Норвегии Харальд V ушёл на больничный и приостановил до 2 февраля выполнение своих обязанностей. Об этом 31 января сообщается в пресс-релизе королевского двора.

IMAGO/Emilie Holtet/Global Look Press Король Норвегии Харальд V

«Его Величество король находится на больничном до 2 февраля из-за респираторной инфекции», — говорится в заявлении.

Его обязанности будет временно исполнять наследный принц Норвегии.

Ранее 86-летнего норвежского короля госпитализировали в августе и декабре 2022 года, а также в мае и октябре 2023 года из-за инфекции.

Как передавало ИА Регнум, 29 января короля Великобритании Карла III выписали из больницы после операции на простате. 17 января сообщалось, что монарх обратился к врачам из-за проблем с простатой. Агентство Reuters отмечало, что состояние короля благоприятное, однако ему предстоит пройти восстановительные процедуры.

О госпитализации британского короля для плановой медицинской процедуры, связанной с увеличенной простатой, в Букингемском дворце официально сообщили 26 января. Также в канцелярии Карла III отметили, что обнаруженное новообразование является доброкачественным, а процедура будет корректирующей.