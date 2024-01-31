Москва, 31 января, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Историк и искусствовед Бойназар Бойназаров скончался во время приёма в московской клинике на Бескудниковском бульваре. Ему было 84 года. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Бойназар Бойназаров ушёл из жизни в МНТК Микрохирургии глаза им. С. Н. Федорова 29 января, куда мужчина пришёл из-за проблем со зрением в сопровождении своей 44-летней дочери. Три недели назад Бойназарову исполнилось 84 года.

«В помещении клиники на Бескудниковском бульваре скончался 84-летний уроженец республики Таджикистан. Причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Бойназар Имомёрбекович Бойназаров родился 11 января 1940 года. Об был известным педагогом, искусствоведом и кандидатом исторических наук Таджикистана. Бойназаров преподавал историю искусств в школах республики, в Институте повышения квалификации учителей Душанбе и проводил исследования в Институте истории, археологии и фольклора Таджикистана. Бойназар Имомёрбекович изучал историю становления и развития изобразительного искусства страны. Он выпустил множество статей, пособий и учебников по истории таджикского изобразительного искусства в советские годы и декоративно-прикладного искусства.