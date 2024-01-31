Москва, 31 января, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Народная артистка России, художественный руководитель ансамбля «Русская песня», певица, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Надежда Бабкина заявила, что не пошла бы на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, даже если бы её туда позвали.

Bulkin Sergey/Global Look Press Надежда Бабкина

«Меня туда никто не звал. Да я бы и не пошла», — рассказала артистка «РИА Новости».

Также Надежда Бабкина заявила, что не задумывается над вопросом, вернётся ли былая народная любовь к гостям «голой» вечеринки.

«Это пусть они думают. Надо думать, что ты делаешь, куда идёшь, для какой цели и зачем тебе это надо»,— сказала певица.

В этой связи она посоветовала людям всегда думать, куда и для какой цели они собираются пойти.

Как сообщало ИА Регнум, скандальная вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Звёзды шоу-бизнеса прибыли на неё в откровенных нарядах. Это вызвало резкую негативную реакцию российского общества. Гостями встречи были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и многие другие. Позже они извинились за участие в мероприятии, однако, несмотря на это, их посекундно вырезали из новогодних телепрограмм.

Как пояснил сам Киркоров, он заглянул на мероприятие только на пять минут и покинул его, когда понял, что там происходит.

Президент России Владимир Путин, высказываясь о скандальной «голой» вечеринке, заявил, что участники спецоперации достойны больше уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии».