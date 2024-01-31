МИД Израиля подтвердил депортацию Лёвы* из «Би-2» после ареста в Таиланде
Тель-Авив, Израиль, 31 января, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Солист рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), вылетевший из Бангкока, прибыл в Израиль 31 января, сообщил представитель министерства иностранных дел страны Лиор Хайят.
Бортник пока является единственным из группы артистов, депортированным из Таиланда после истории с незаконным выступлением на Пхукете. Видео, на котором запечатлён солист группы в тайском аэропорту, обнародовали ранее «Известия».
«Давление извне»
Согласно таиландскому законодательству, работать, а в случае музыкальных исполнителей, давать концерты разрешено только при наличии разрешения на работу. Такого у музыкантов «Би-2» не оказалось, но они решили пренебречь правилом и всё же спеть свои песни. По словам иноагента Дмитрия Гудкова, музыканты из «Би-2» знали, что у них документы не в порядке, но решили «что Таиланд на это обычно не обращает внимание».
В итоге, как заявили 25 января в туристической полиции Таиланда, задержали семерых человек — шестерых россиян и одного израильтянина. После ночи в камере временного содержания в Патонге, суд назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84), а всех артистов передали иммиграционной полиции, которая до принятия решений о депортации поместила их в центр временного содержания в Бангкоке.
Музыканты считают, что причина ситуации — «давление извне». «Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция», — заявили в «Би-2».
История с депортацией
Сразу после задержания в генконсульстве РФ на Пхукете сообщили, что за помощью в консульство группа «Би-2» не обращалась. Генконсул России в Таиланде в Пхукете Владимир Соснов отмечал 27 января, что в Россию будут депортированы только пятеро из семерых артистов, так так как лидеры «Би-2» — уроженцы Белоруссии Лёва «Би-2» и Шура «Би-2» (Александр Уман) — при прилёте в Таиланд предъявили паспорта граждан Израиля и Австралии соответственно.
«Депортация осуществляется за счёт депортируемого, то есть он покупает билет на авиарейс, его доставляют в аэропорт и сажают на рейс. Депортация осуществляется в страну гражданской принадлежности нарушителя», — сообщил дипломат.
Уже 30 января израильское издание Ynet уведомило, что четверых музыкантов депортируют в Израиль, одного — в Австралию, ещё одного — в США. В этот же день Telegram-канал группы известил: власти Таиланда отменили решение о высылке в Израиль, и что произошло это якобы «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства». Представители Би-2 посетовали, что музыканты продолжают оставаться в центре временного содержания в Бангкоке «в общей камере на 80 человек».
«Клетка» для Би-2 в Таиланде
На жуткие условия содержания Би-2 в Таиланде жаловался 29 января бывший российский шоумен Михаил Козырев (признан в РФ иностранным агентом). Он предполагал, что арестованных могут «погрузить на самолет в Москву», требуя этого не допустить.
«Условия в которых они сейчас содержатся — чудовищны. Они сейчас в открытой камере. Это клетка, открытая клетка под раскаленным солнцем. Там 35-40 градусов жары. У ребят нет никакой связи, у них отобрали телефоны», — рассказывал он о судьбе музыкантов и иноагентов из группы «Би-2» в эфире канала-иноагента «Дождь».
Комментаторы в свою очередь оставили множество ироничных записей под публикацией с интервью Козырева. «Да, да, Таиланд — это наш филиал ГУЛАГа», — гласит один из комментариев.
Подставил коллектив
Главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова предположила, что Бортник своими высказываниями о том, что музыканты оказались в заключении за свои антироссийские высказывания, подставил свой коллектив.
«Солиста Би-2 Егора Бортника выпустили в Израиль. Остальные участники группы остались в тюрьме. Все эти дни он утверждал, что группа страдает за его антироссийские высказывания. Тогда получается, он своими высказываниями подставил других, а сам единственный улетел», — подчеркнула она в Telegram-канале 31 января.
Официальный представитель ведомства МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание участников «Би-2», заявила, что не удивлена произошедшему, так как никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм.
Как сообщало ИА Регнум, после начала российской спецоперации на Украине Егор Бортник и Александр Уман долго не обозначали свою позицию и продолжали выступать в России. В августе 2022 года в СМИ появились сообщения, что музыканты покинули страну. Сами они заявили, что просто отправились в Израиль навестить родственников.
В мае 2023 года Бортник раскритиковал и назвал «убийцами» комментаторов, предложивших ему почтить память ветеранов Великой Отечественной войны. При этом он отметил, что победили в войне против фашизма «союзнические войска». В том же месяце Минюст внёс Лёву «Би-2» в реестр иноагентов. До этого на Пхукете и в Паттайе были отменены концерты инагента Максима Галкина. Со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии ТАСС информировал 25 января, что в Таиланде местные власти весьма жёстко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены.
Также в январе 2024 года в одном из ресторанов острова отменили концерт певицы Светланы Лободы. Похожая ситуация сложилась вокруг концертов комика и иноагента Руслана Белого. Его выступления в Паттайе и Пхукете 7 и 9 января также были отменены.