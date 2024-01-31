Москва, 31 января, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Начальник отдела в департаменте кадров министерства иностранных дел России Ирина К. обратилась в полицию по факту списания с её банковской карты более 13 тыс. рублей, сообщил 31 января источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

«Кулагина просит провести проверку по факту списания с карты ВТБ суммы в размере 13 675 рублей, которые она не совершала», — сообщил собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка в порядке статьи 144,145 УПК РФ, устанавливаются события происшествия.

Как передавало ИА Регнум, пользователи могут потерять деньги, если согласятся получать расширенный функционал приложений за дополнительную плату. Такие угрозы эксперты относят к классу fleeceware (от английского fleece — обирать), сообщал ранее директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что банковские приложения — одни из самых уязвимых, их легко могут атаковать мошенники. По его словам, зачастую мошенники звонят под видом менеджеров или отправляют смс, оформленные под официальную рассылку для получения связки логин-пароль или кода из смс для входа в программу. Эксперт призвал пользователей внимательно следовать рекомендациям банков, а также пользоваться антивирусами, которые блокируют все наиболее распространенные схемы.