Москва, 31 января, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич высказал мнение о том, что правнучку Чкалова Дарью Богданову необходимо внести в список экстремистов. Об этом он сообщил 31 января корреспонденту ИА Регнум, комментируя заявление Богдановой о ядерном ударе по Москве.

Кадр из видео

По его словам, признавать Богданову иноагентом бессмысленно, а вот внести её в список экстремистов — самое то, но надо тогда внести дополнения в закон о фейках о ВС России, в которых чётко определить критерии, что считается, например, государственной изменой.

«Вот такой запредельный экстремизм, когда человек желает смерти большому количеству граждан нашей страны нужно соответствующим образом карать для того, чтобы люди вообще следили за тем, что говорят. Оттого, что это будет иноагент или ещё какой-то список: они же этим гордятся», — заявил Малькевич.

Он указал на то, что за подобные высказывания должно следовать реальное болезненное наказание.

«Мы в Общественной палате последовательно выступаем за то, чтобы наказание было не только неотвратимым, суровым и жёстким, но ещё и публичным», — уточнил эксперт.

Как указал Малькевич, для того, чтобы не допустить распространение русофобии в стране, нужно очень жёстко и оперативно привлекать к ответственности за это.

Он высказал мнение о том, что многие до сих пор, видимо, считают, что можно шутить, например, в отношении геноцида советского народа в отношении блокады, упражняться в остроумии по поводу ядерного удара по Москве. Это должно быть неповадно, надо отбить охоту раз и навсегда заниматься подобным, заявил эксперт.

Политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя заявление Богдановой напомнил, что это не первое её русофобское заявление, она ежегодно напоминает о своём существовании.

«Но, знаете, очень неправильно говорить, что она вот правнучка Чкалова. Это просто человек, который имеет свою русофобскую мерзопакостную позицию. А если говорить о том, то она правнучка Чкалова — это же бросает на самом деле тень на Чкалова, а этого делать не надо. Чкалов был героем, он совершал геройские подвиги, а то, что его правнучка стала таким животным, это же её проблема, а не Чкалова», — отметил эксперт.

По его мнению, нужно отходить от этого, поскольку такие дети и внуки оторваны от своих предков, они не являются тенью своих родителей, своих дедов и прадедов.

«Поэтому это не внучка Чкалова, а просто человек, который имеет свою вот такую русофобскую, оголтелую, мерзкую, антироссийскую, антигуманную в целом позицию», — добавил Данилин.

Он указал на то, что за подобные высказывания необходимо привлекать к уголовной ответственности. Уголовный кодекс для этого и существует, уточнил эксперт.

«И пусть подобных судов будет сотни, главное, чтобы осуждение было чётким и однозначным», — заявил политолог, добавив, что за такие высказывания Богданову можно внести в перечень экстремистов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Богданова призвала ударить ядерным оружием по Москве и выразила готовность проспонсировать этот удар. По её мнению, это необходимо для «прекрасного завершения конфликта» на Украине. В качестве примера она привела атомный удар по Хиросиме и Нагасаки, бомбардировка этих японских городов армией США является общепризнанным в мире военным преступлением.

При этом Богданова вызвалась проспонсировать ядерный удар по Москве, заявив, что её никоим образом не волнуют люди, которые могут пострадать от последствий бомбардировки. В том числе, по словам Богдановой, ей всё равно, что будет с её бабушкой и матерью.

Журналист международной медиагруппы «Россия Сегодня», член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в своём Telegram-канале призвал обратить внимание на это заявление Богдановой. По его словам, предыдущее обращение было сделано в июне 2023 года, он призывал следственные органы дать правовую оценку действиям Богдановой в социальных сетях на предмет нарушения ст. 280.3. УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Кроме того, журналист призывал признать Богданову иностранным агентом. Как указал Гаспарян, Богданова «занимается денежными сборами, направленными на поддержку ВСУ».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что слова Дарьи Богдановой о ядерном ударе по Москве нужно проверить на принадлежность к статье о государственной измене.

Ранее стало известно о том, что Богданова, которая сбежала из России в Бельгию, активно поддерживает и помогает ВСУ. В Сети она собирает деньги для украинских военных, она оплатила надпись на артиллерийских снарядах ВСУ, которые от её имени запустили по городам и сёлам ДНР. Фотографию подписанных ею снарядов Богданова опубликовала в одной из социальных сетей.

Сын Героя Советского Союза лётчика Алексея Маресьева Виктор заявил ИА Регнум, что слова правнучки Валерия Чкалова Дарьи Богдановой не имеют ничего общего со свободой слова, это просто дурость и вседозволенность. Сложно представить эти слова от адекватного человека, отметил он, добавив, что для его отца Чкалов был великим человеком, он очень уважал его и восхищался. Когда Чкалов совершал свои подвиги, не думал, что такое поколение вырастит, указал Виктор Маресьев.

Чкалов Валерий Павлович советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза. Командир экипажа самолёта, совершившего 18–20 июня 1937-го года первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку. Чкалов трагически погиб 15 декабря 1938 года при проведении испытательного полёта на новом истребителе И-180.