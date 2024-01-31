Москва, 31 января, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Слова Дарьи Богдановой, правнучки советского лётчика Валерия Чкалова, о ядерном ударе по Москве нужно проверить на принадлежность к статье о государственной измене. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Надо бы это всё проверить на предмет Уголовного кодекса Российской Федерации, потому что сдаётся мне, что здесь есть признаки 275-й статьи УК, которая называется «Государственная измена». Существуют общественно-политические выводы, а есть и сугубо правовые. Надеюсь, они последуют», — заявил сенатор «Ленте. ру».

Климов добавил, что во время прочтения призыва Богдановой он предположил, как бы себя чувствовал при этом легендарный советский лётчик.

«Я представляю себе, какие мысли и чувства испытал бы наш легендарный летчик, если бы он был жив», — сказал Климов.

Парламентарий считает, что главный вывод из этой истории — нужно развивать в стране патриотизм.

«То, что находятся странные личности, не помнящие ничего из своей семейной истории и истории отечества, увы, это так. Но главный вывод должен состоять не в том, чтобы препираться с этими продажными деятелями, а в том, чтобы исправлять ошибки 90-х, когда мы отменили воспитание патриотизма в учебных заведениях. Вот откуда всё растёт», — резюмировал сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, правнучка советского лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова изъявила готовность спонсировать ядерный удар по Москве. Она заявила, что это необходимо для «прекрасного завершения конфликта» на Украине. В качестве примера Богданова привела атомный удар по Хиросиме и Нагасаки. При этом бомбардировка японских городов американскими военными является общепризнанным в мире преступлением. Сейчас потомок легендарного советского лётчика Чкалова находится в Израиле.

Ранее Дарья Богданова, сначала сбежавшая из России в Бельгию, активно помогала ВСУ. Она собирала деньги в Сети для поддержки военных киевского режима.