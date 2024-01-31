Владивосток, 31 января, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Уголовное дело о склонении к интимной связи трёх несовершеннолетних девушек возбудили в Приморском крае. Об этом сообщает 31 января пресс-служба Следственного комитета России.

Кадр из видео

Ранее три участницы клуба комиков, популярного во Владивостоке, заявили, что несколько лет назад подверглись сексуальному, психологическому и финансовому насилию со стороны одного из своих руководителей. Тогда им ещё не было 18 лет.

В следственном управлении СКР по Приморскому краю в отношении мужчины, на которого указали девушки, возбудили уголовное дело о понуждении к действиям сексуального характера (статья 133 УК РФ).

По данным СМИ, подозреваемый — художественный руководитель команды КВН «Стендап ВЛ» Сергей Андрейчук. По словам девушек, он использовал угрозы и манипуляции, чтобы склонить их к близости, пишет MK.RU.

Дело на Андрейчука завели не сразу. Сначала якобы не нашлось состава преступления. После отказа представитель потерпевших обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. Тот запросил доклад об обстоятельствах происшествия, и дело было возбуждено.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году приговор по делу о педофилии вынесли бывшему режиссёру, сценаристу и постановщику детского киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому. Суд приговорил его к 14 годам колонии. В домогательствах режиссёра обвинил один из бывших актёров программы, на момент совершения преступления ему было 13 лет.