Москва, 31 января, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Пожар произошёл в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, два человека погибли, сообщил источник ИА Регнум.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Возгорание возникло в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Большой Юшуньской. Как рассказали очевидцы, из окон квартиры валили густые клубы дыма и вырывалось пламя.

Источник отметил, что спасатели обнаружили внутри помещения двух человек, один из них уже был без признаков жизни, второго пытались спасти. Из дома удалось эвакуировать четырёх человек. Пожар оперативно ликвидировали на площади 20 кв. м. Как указал собеседник агентства, квартира оказалась сильно захламлена.

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Днём 28 января в здании Театра сатиры в центре Москвы вспыхнул пожар. В результате никто не пострадал. Площадь возгорания превысила 250 кв. м.