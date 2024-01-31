Тель-Авив, Израиль, 31 января, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Израиля (ЦАХАЛ) нанесли авиаудары по военной инфраструктуре Сирии в районе Дераа, сообщила 31 января армейская пресс-служба.

ABIR SULTAN/ЕРА/ТАСС

Там сообщили, что вечером 30 января якобы был зафиксирован ряд запусков из Сирии в сторону южной части Голанских высот.

«В ответ истребители Армии обороны Израиля этой ночью нанесли удары по военной инфраструктуре, принадлежащей сирийскому режиму, в районе Дераа», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 29 января министерство обороны Сирии сообщило, что в результате авиаударов, нанесённых ВВС Израиля по ряду позиций к югу от сирийской столицы Дамаска, погибли несколько мирных жителей.

20 января телеканал Al Hadath со ссылкой на медицинские источники в Дамаске сообщил, что не менее десяти мирных жителей погибли при ударе израильских ВВС по жилому кварталу на западе сирийской столицы Дамаска.