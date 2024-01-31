Москва, 31 января, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить в текущем году 8,3 миллиарда рублей для 30 регионов России на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 31 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Как указано в документе, правительство РФ направит 30 регионам более 8,3 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

Уточняется, что за счёт предоставленных средств на местах планируется оснастить оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников более 550 образовательных учреждений. Занятия с учащимися будут проводиться по дополнительным программам обучения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Хабаровск рассказал об эффективном применении беспилотников в спецоперации. Глава государства подчеркнул, что России в разработке беспилотников важно опережать противника и быть на шаг впереди, так как это один из современных способов ведения вооруженной борьбы.

В ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года президент сообщил об улучшении ситуации с количеством беспилотников у ВС России в зоне СВО. До этого, в сентябре 2023 года, президент РФ отметил, что России может не хватить даже миллиона специалистов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), которых готовят по программе до 2030 года. Путин пояснил, что это может произойти из-за того, что отрасль быстро развивается.