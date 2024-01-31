Штат Оклахома, США, 31 января, 2024, 13:25 — ИА Регнум. В американском штате Оклахома взорвался газопровод. Об этом 31 января сообщил телеканал RT.

Кадр из видео

Отмечается, что столб пламени поднялся на высоту более 152 м. Причина происшествия устанавливается, сведений о пострадавших нет.

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Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года на химическом заводе в Шеперде (штат Техас) вспыхнул пожар. Полиция призвала местных жителей укрыться и выключить системы кондиционирования. Из-за происшествия было перекрыто несколько дорог. В ряде СМИ сообщалось о произошедшем взрыве на заводе.

В городе Норт-Платт в американском штате Небраска 14 сентября взорвался вагон поезда с хлорной кислотой. Инцидент произошёл на железнодорожной станции, начался пожар. Проводилась экстренная эвакуация населения.