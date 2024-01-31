Белгород, 31 января, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Российский самолёт Ил-76 с украинскими пленными предположительно был сбит с использованием зенитного-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил источник в силовых структурах агентству ТАСС.

Кадр из видео

«С большой вероятностью использовался ЗРК Patriot. Экспертиза продолжается», — рассказали в силовых органах.

Как передавало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Выжить не удалось никому.

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Крушение Ил-76 в Белгородской области произошло в результате попадания поражающих элементов украинской ракеты. Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбила западная ракета ПВО.

Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. Анализ чёрных ящиков продолжается.

В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». В ведомстве также заявили, что атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта.