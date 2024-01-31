Москва, 31 января, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России, директор Московского камерного оркестра Musica Viva Мария Бутир перевела мошенникам 1,7 млн рублей, сообщил 31 января источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

29 января аферисты позвонили артистке, представились сотрудниками правоохранительных органов и банка и убедили женщину, что с её банковским счётом якобы проводят подозрительные операции. Они рекомендовали взять кредит и перевести деньги на якобы «безопасный» счёт, что она и сделала.

На следующий день Бутир поняла, что её обманули, и написала заявление в полицию. В МВД начали проверку.

Как передавало ИА Регнум, ранее мошенники обманули дирижёра Большого театра Алексея Богорада на 1 млн рублей. Его убедили заключить договор с фондом Universe Capital Management, чтобы играть на бирже и увеличить капитал. Богорад отдал более миллиона рублей, а через некоторое время заподозрил, что компания просто взяла его деньги и не собиралась выполнять договорные обязательства.

30 января стало известно, что мошенница обманывала кандидата наук и автора книг по экономике 10 лет, выманив за это время у него больше 15 млн рублей.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) предупреждали граждан, что мошенники стали рассылать от её имени электронные письма. В них злоумышленники сообщают о подозрительных транзакциях на счетах потенциальных жертв, после чего под предлогом дополнительной проверки пытаются получить доступ к документам и данным.