Москва, 31 января, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о ходе расследования катастрофы российского транспортного самолёта Ил-16, отметив, что оно продолжается.

Кадр из видео

«Я не располагаю информацией об этапе расследования, но я могу подтвердить, что расследование продолжается», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863846" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Камера сняла последние секунды полета рухнувшего под Белгородом Ил-76

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. В результате падения воздушного судна никто не выжил.

Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. Анализ чёрных ящиков продолжается. В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта, добавили в ведомстве.