Москва, 31 января, 2024, 13:05 — ИА Регнум. В Кремле следят за ситуацией вокруг возможной отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 января журналистам.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Валерий Залужный

По его словам, слухи о ситуации с Залужным вызывают множество вопросов, но очевидно одно: у киевского режима много проблем.

«Там всё неладно. Это однозначно», — сказал Песков.

Очевидно, что из-за провалившегося контрнаступления ВСУ и неудач на фронтах растут противоречия между представителями киевского режима. Эти противоречия будут нарастать по мере того, как Россия будет успешно продолжать спецоперацию, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января экс-депутат Верховной рады Борислав Берёза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Пресс-секретарь лидера киевского режима Сергей Никифоров опроверг эту информацию и сообщил, что Владимир Зеленский Залужного не увольнял. В украинских СМИ и соцсетях продолжаются обсуждения вокруг судьбы Залужного.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слухи об отстранении Залужного от командования украинской армией указывают на агонию киевского режима. По её словам, на Украине наблюдается полный, уже окончательный распад государственности, где «всё держится только вокруг кормушки».