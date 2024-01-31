Москва, 31 января, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в соцсетях сообщений о том, что водитель в Адыгее высадил подростка из последнего автобуса. Об этом 31 января сообщили в Информационном центре СКР.

IMAGO/Maximilian Koch/ТАСС

Ранее в соцсетях появилась информация, что 29 января в посёлке Яблоновский водитель автобуса высадил 15-летнюю девочку из-за проблем с оплатой через терминал, при этом на улице была минусовая температура, а рейс был последним на маршруте.

«Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав несовершеннолетней пассажирки автобуса в Республике Адыгея», — говорится в сообщении.

В региональном следственном управлении СКР по данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту удержания кондуктором ребёнка в автобусе в Республике Коми.

СМИ сообщили, что в Сыктывкаре кондуктор удерживал в автобусе 12-летнюю девочку из-за отсутствия на банковской карте достаточных средств для оплаты проезда, не давая выйти из автобуса, пока за ребёнком не приехал отец. По данному факту в следственном управлении Следственного комитета России по Республике Коми была организована процессуальная проверка.