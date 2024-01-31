Москва, 31 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Госдума 31 января приняла в третьем чтении закон о конфискации имущества за фейки о Вооружённых Силах России.

Законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о Вооружённых силах России и призывы к совершению преступлений против государства был внесён в Госдуму 24 января. Он предусматривает возможность конфискации имущества, денег и ценностей, используемых или предназначенных для финансирования преступной деятельности против безопасности России. Также закон позволяет лишать правонарушителей почётных званий.

Под нормы законопроекта подпадает распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии (статья 207.3 УК), публичные призывы к терроризму (статья 280 УК), публичные призывы к действиям, нацеленным на нарушение целостности страны (статья 280.1 УК), призывы к введению санкций в отношении России и её граждан (статья 284.2 УК), реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).

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