Москва, 31 января, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В украинском конфликте наступает новая фаза, на это указывают сигналы о нежелании Запада вести долгие и изнуряющие бои. Об этом депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил 31 января «РИА Новости».

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

По его словам, сегодня на украинском геополитическом театре боевых действий наблюдается переломный момент. Запад пытался использовать свой излюбленный, традиционный метод, так называемый блицкриг. Когда это не удаётся, западные страны сворачивают военную агрессию и переводят противостояние в другую фазу. При этом кардинально меняются их политика и отношение к недавним приоритетам.

«Запад даёт сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесенных ими затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций», — сказал Шеремет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-главком сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис предположил, что после выборов президента США в ноябре 2024 года появится возможность для мирных переговоров между Россией и Украиной.

По мнению вице-премьера и министра обороны Словакии Роберта Калиняка, украинский конфликт вошёл в стадию заморозки, поэтому пора переходить к мирным переговорам. По его мнению, США и ЕС должны приложить свои усилия в этом направлении.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил газете Standard, что нужно искать способы взаимодействия с Россией даже в условиях напряжённости.

Москва не раз заявляла о готовности к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввёл на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле отмечали, что украинский кризис может перейти в мирное русло при условии, что будет учтена фактическая ситуация и новые реалии, при этом все требования Москвы прекрасно известны.