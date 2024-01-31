Москва, 31 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах РФ и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Пленарное заседание Госдумы проходило 31 января.

Иван Шилов ИА Регнум

Так конфискация грозит гражданам за распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии (статья 207.3 УК), публичные призывы к терроризму (статья 280 УК), публичные призывы к действиям, нацеленным на нарушение целостности страны (статья 280.1 УК), призывы к введению санкций в отношении России и её граждан (статья 284.2 УК), реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).

Согласно законопроекту, за эти преступления по суду смогут конфисковывать имущество, деньги и ценности, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности России. Также закон позволит лишать их почётных званий.

Как передавало ИА Регнум, 24 января проект приняли в первом чтении Госдумы.

До этого, 22 января, сайт Госдумы опубликовал заявление спикера Вячеслава Володина, предложившего внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы о конфискации имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности страны, и за дискредитацию её вооружённых сил.

Инициативу спикер выдвинул совместно с руководителями фракций, главами комитетов и рядом депутатов. Она предполагает возможность конфискации имущества за дискредитацию армии.

В ответ на просьбу прокомментировать эту инициативу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что давать какие-то оценки рано, поскольку рассмотрение идёт пока только в I чтении.