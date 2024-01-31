Госдума приняла во II чтении проект о конфискации за фейки о ВС РФ
Москва, 31 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах РФ и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Пленарное заседание Госдумы проходило 31 января.
Так конфискация грозит гражданам за распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии (статья 207.3 УК), публичные призывы к терроризму (статья 280 УК), публичные призывы к действиям, нацеленным на нарушение целостности страны (статья 280.1 УК), призывы к введению санкций в отношении России и её граждан (статья 284.2 УК), реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).
Согласно законопроекту, за эти преступления по суду смогут конфисковывать имущество, деньги и ценности, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности России. Также закон позволит лишать их почётных званий.
Как передавало ИА Регнум, 24 января проект приняли в первом чтении Госдумы.
До этого, 22 января, сайт Госдумы опубликовал заявление спикера Вячеслава Володина, предложившего внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы о конфискации имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности страны, и за дискредитацию её вооружённых сил.
Инициативу спикер выдвинул совместно с руководителями фракций, главами комитетов и рядом депутатов. Она предполагает возможность конфискации имущества за дискредитацию армии.
В ответ на просьбу прокомментировать эту инициативу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что давать какие-то оценки рано, поскольку рассмотрение идёт пока только в I чтении.