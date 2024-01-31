Москва, 31 января, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов заявил, что снялся с выборов президента России из-за наличия у него открытого иностранного счёта.

Валерий Шарифулин/ТАСС Андрей Богданов

«Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счёта, который я не успел закрыть», — сообщил Богданов, слова которого приводит «РИА Новости».

Позже политик уточнил, что речь идёт о нескольких счетах в банках иностранных государств. Также он отметил, что не хотел нагружать ЦИК РФ проверкой подписей.

Как передавало ИА Регнум, 31 января заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев информировал, что Богданов вышел из президентской гонки.

29 января ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Также в качестве кандидатов в президенты России ЦИК ранее зарегистрировал Леонида Слуцкого (выдвинут партией ЛДПР), Николая Харитонова (выдвинут КПРФ) и Владислава Даванкова (выдвинут партией «Новые люди»).

Президентские выборы в России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

В этом году в президентских выборах примут участие четыре новых региона России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. На этих территориях, прилегающих к Украине, действует военное положение.