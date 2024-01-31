* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 31 января, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Солист рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) уже находится в Израиле. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел страны Лиор Хайят.

Pavel Kashaev, Павел Кашаев

«Да. Гражданин Израиля уже находится в стране»,— заявил он «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, участникам рок-группы «Би-2»,(за исключением её солиста Лёвы), было отказано в вылете из Таиланда в Израиль.

Участников «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде 25 января. Они прилетели, чтобы дать там концерт, однако не оформили для этого необходимое разрешение. Ночь участники группы провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). После этого их передали иммиграционной полиции.

27 января генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил, что для последующей депортации из Таиланда участников группы этапируют из Пхукета в Бангкок. В Россию отправят только граждан РФ, в то время как лидеры «Би-2», уроженцы Белоруссии Лёва «Би-2» и Шура «Би-2» (Александр Уман) — граждане Израиля и Австралии соответственно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что не удивлена произошедшему, поскольку никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм.