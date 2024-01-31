Российские сервисы для видеоконференций показали взрывной рост
Москва, 31 января, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Россияне стали чаще выбирать отечественные сервисы для видеоконференций. Наибольший прирост аудитории приложений обеспечили зумеры и пользователи 55+. В свою очередь, в зарубежных Zoom и Skype в 2023 году активность снизилась более чем на треть, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.
Zoom по итогам 2023 года потерял лидерство среди сервисов для видеоконференций: расход трафика внутри приложения снизился на 38%. Спад демонстрируют и другие приложения. В частности, в Skype активность абонентов сократилась на 34%, а в Google Meet — на 30%. Единственное приложение среди иностранных, показавшее значительный рост — Microsoft Teams, где потребляемый трафик увеличился в три раза.
Среди российских приложений больше всего гигабайт россияне тратят в Pruffme, который за отчетный период не вырос по трафику, но нарастил число пользователей на 8%. Другие отечественные решения развиваются взрывными темпами: потребление трафика в «Контур Толк» выросло в 5,5 раза, в VK Teams — в 3,4 раза, в TrueConf — в 2,3 раза. Кроме того, сервисы «Яндекс Телемост» и «Салют, Jazz» прибавили 62% и 50% соответственно.
Российский пользователь в 2023 году тратил на видеоконференции 49 часов в месяц или 98 минут в день. Женская аудитория проводила за разговорами на 4% больше времени, чем мужчины. При этом дольше других на видеоконференциях сидят жители Норильска (в среднем 62 часа в месяц на пользователя), Магадана (56 часов) и Тамбова (55 часов).
Почти каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (31%) — представитель молодежи в возрасте 26-35 лет. Однако самый большой рост показал сегмент 55+: пользователей этой возрастной группы стало больше на 18% в сравнении с 2022 годом. Еще по 12% прибавили зумеры (14-20 лет) и абоненты 46-55 лет.