Москва, 31 января, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Россияне стали чаще выбирать отечественные сервисы для видеоконференций. Наибольший прирост аудитории приложений обеспечили зумеры и пользователи 55+. В свою очередь, в зарубежных Zoom и Skype в 2023 году активность снизилась более чем на треть, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Yota Российские сервисы для видеоконференций показали взрывной рост

Zoom по итогам 2023 года потерял лидерство среди сервисов для видеоконференций: расход трафика внутри приложения снизился на 38%. Спад демонстрируют и другие приложения. В частности, в Skype активность абонентов сократилась на 34%, а в Google Meet — на 30%. Единственное приложение среди иностранных, показавшее значительный рост — Microsoft Teams, где потребляемый трафик увеличился в три раза.

Среди российских приложений больше всего гигабайт россияне тратят в Pruffme, который за отчетный период не вырос по трафику, но нарастил число пользователей на 8%. Другие отечественные решения развиваются взрывными темпами: потребление трафика в «Контур Толк» выросло в 5,5 раза, в VK Teams — в 3,4 раза, в TrueConf — в 2,3 раза. Кроме того, сервисы «Яндекс Телемост» и «Салют, Jazz» прибавили 62% и 50% соответственно.

Российский пользователь в 2023 году тратил на видеоконференции 49 часов в месяц или 98 минут в день. Женская аудитория проводила за разговорами на 4% больше времени, чем мужчины. При этом дольше других на видеоконференциях сидят жители Норильска (в среднем 62 часа в месяц на пользователя), Магадана (56 часов) и Тамбова (55 часов).

Почти каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (31%) — представитель молодежи в возрасте 26-35 лет. Однако самый большой рост показал сегмент 55+: пользователей этой возрастной группы стало больше на 18% в сравнении с 2022 годом. Еще по 12% прибавили зумеры (14-20 лет) и абоненты 46-55 лет.