Амстердам, 31 января, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании военного коридора для перемещения войск и военной техники, заявила 31 января глава нидерландского минобороны Кайса Оллонгрен в соцсети Х (бывшая Twitter).

Philipp Schulze/Global Look Press

«Нам нужен «военный Шенген», чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику. Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, страны Североатлантического альянса рассматривают возможность создания системы «военного Шенгена», которая бы позволила военным формированиям свободно перемещаться в пределах границ стран — членов НАТО. На данный момент ведутся переговоры по созданию серии «военных коридоров» по всей Европе. О процессе создания «военного Шенгена» может быть объявлено до следующего саммита альянса в июле.

Тем временем официальный представитель НАТО Дилан Уайт 24 января объявил о начале военных учений Steadfast Defender — 2024, которые станут крупнейшими за последние десять лет. По словам главнокомандующего объединённых сил Североатлантического альянса в Европе Кристофера Каволи, в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих, в том числе из Швеции, которая подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года.

Испанская газета ABC написала, что НАТО планирует провести манёвры, имитирующие начало третьей мировой войны. 21 января заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что подобные учения увеличивают риски военных инцидентов.

Вместе с тем он отметил, что Россию нельзя запугать такого рода провокационными шагами. Обозреватель британского портала UnHerd Филип Пилкингтон выразил мнение, что решение НАТО провести масштабные учения связаны с опасениями альянса потерять актуальность и силу на фоне поражения Украины.