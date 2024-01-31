Москва, 31 января, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт заявил, что вспышка после такого мощного выброса плазмы на Солнце идёт до Земли в течение трёх суток, после чего сталкивается с магнитосферой планеты. При этом плазма может задеть Землю не полностью либо вообще пройти мимо.

Кадр из видео

«Выброс может промахнуться мимо Земли. К сожалению, точно это определить до сих пор невозможно», — рассказал Натан Эйсмонт «Звезде».

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29 января на Солнце произошла мощная вспышка балла М6.7. Она продлилась с 06:54 мск до 08:15 мск, достигнув максимума в 07:38 мск. При этом учёные уточнили, что магнитной бури пока не прогнозируется.

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович ранее в беседе с ИА Регнум пояснил, что мощные вспышки на Солнце продолжатся вплоть до 2025 года, потому что сейчас светило проходит период высокой активности. По словам учёного, частота вспышек на звезде связана с периодом её высокой активности, он повторяется примерно каждые 11 лет.