Рио-де-Жанейро, Бразилия, 31 января, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Бразильская актриса Жандира Мартини, сыгравшая в сериале «Клон», скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщает информационный портал G1.

Кадр из видео Жандира Мартини

Мартини умерла 30 января в больнице города Сан-Паулу. Ранее она прошла долгий курс лечения от онкологического заболевания.

Церемония прощания с актрисой прошла в тот же день в похоронном бюро Сан-Паулу. На ней присутствовали родственники и друзья семьи.

В сериале «Клон» (O Clone), выходившем в эфир в Бразилии в 2001–2002 годах, Жандира Мартини исполнила роль Зорайде — религиозной женщины из Марокко. По сюжету Зорайде помогает по хозяйству в доме Али — дяди главной героини Жади.

Проект стал первым в стране, затронувшим тему клонирования и жизни мусульманских меньшинств. В России сериал транслировал Первый канал в 2004–2005 годах.