Москва, 31 января, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Сбой в доменной зоне .ru произошёл из-за неполадок с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщает 31 января пресс-служба Минцифры России.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне в некоторых регионах России возникли проблемы с доступом к сайтам и приложениям в доменной зоне .ru. В Минцифры сообщали, что к устранению неполадок приступили специалисты технического центра «Интернет» и МСК-IX.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена», — говорится в сообщении министерства.

DNSSEC, пояснили в Минцифры, это набор расширений протокола DNS, проверяющих подлинность ответа от DNS-сервера. Это нужно для защиты от подмены IP-адресов и обеспечения безопасности в условиях возможных кибератак.

Отмечено также, что перебои в работе DNS могут сохраняться некоторое время, пока обновлённые данные будут расходиться по системе доменных имён.

Как сообщало ИА Регнум, пользователи столкнулись со сбоями в работе сайтов и приложений «Яндекс», «Дзен», «Авито», Wildberries, Ozon. Сообщения о сбоях приходили из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, регионов Сибири и Дальнего Востока.