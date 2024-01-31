Москва, 31 января, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Россия сделает определённые выводы в сфере сотрудничества стран в области военно-промышленного комплекса. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 января заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя планы Эквадора передать старую российскую технику США.

Craig Lovell/Global Look Press

Он пояснил, что мировая практика торговли вооружением и военной техникой не допускает передачу продукции военного назначения третьей стороне без предварительного письменного согласия стороны поставщика или страны — поставщика ключевых компонентов. Эксперт также уточнил, что данные договорённости направлены на пресечение бесконтрольного распространения различного вооружения.

Например, долгое время отдельные страны не могли поставить Украине вооружение, пока Швейцария не давала соответствующие разрешения на поставки вооружения, содержавшего швейцарские компоненты. Вооружение и боеприпасы швейцарского производства поставлять на Украину запретили, добавил он.

Дрозденко отметил, что с начала конфликта на Украине все страны, входящие в НАТО и не только, фактически нарушали такого рода соглашения, и это касалось не только поставок советского оружия, но и российского.

Он добавил, что Эквадор является страной, находящейся под контролем США. Власть в этой стране невероятно слабая, поэтому удивляться недружественному шагу по отношении к России не стоит, уточнил эксперт.

Дрозденко уточнил, что разрыва дипломатических отношений России и Эквадора не будет, поскольку это не тот уровень отношений, ради которого стоит рушить отношения между государствами.

«Но определённые выводы, конечно, будут сделаны, особенно в сфере сотрудничества стран в области военно-промышленного комплекса», — отметил эксперт.

В свою очередь военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что планы Эквадора передать старую российскую военную технику США являются недружественным шагом.

Он отметил, что России необходимо дипломатическим путём добиваться того, чтобы подобные инциденты не происходили.

«И рвать дипломатические связи, конечно, не стоит, а стоит внимательно присмотреться к государствам Южной Америки», — уточнил эксперт, добавив, что поскольку политические элиты Эквадора находятся под контролем США, то будут выполнять всё, что от них будут требовать, они будут поддерживать Соединённые Штаты в ООН при голосовании, поставлять военную технику и прочее.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что эквадорские власти передадут США старую российскую и украинскую технику в обмен на новые подобные средства стоимостью $200 млн. У Эквадора есть советские вертолёты Ми-171Е и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла».

По его словам, эта техника якобы является металлоломом. Нобоа указал на то, что в рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно.

Посол РФ в этой стране Владимир Спринчан заявил, что Москва расценит передачу властями Эквадора старой российской и украинской техники США как недружественный шаг.