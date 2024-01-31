Санкт-Петербург, 31 января, 2024, 11:26 — ИА Регнум. В Сети появились кадры повреждений с нефтебазы на Глухоозерском шоссе в Невском районе Санкт-Петербурга, которые опубликовал портал 78.ru.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

На опубликованных кадрах видны частично повреждённые постройки нефтебазы и большое число обломков, разбросанных вокруг.

Отмечается, что в результате инцидента на нефтебазе никто не пострадал. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

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Как передавало ИА Регнум, утром 31 января в Петербурге раздался громкий звук. По словам очевидцев, в Красногвардейском, Невском и Центральном районах «затряслись стены и окна».

Позже губернатор города Александр Беглов сообщил, что на промышленной площадке в Санкт-Петербурге произошёл инцидент, пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено. В настоящее время идут следственные мероприятия.