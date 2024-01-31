Брюссель, 31 января, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Миссия Евросоюза в Красном море может быть запущена уже к 17 февраля, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

US Navy/Global Look Press

«Нам необходимо действовать быстро. Я уверен, что мы можем уже к 17 числу (февраля) запустить миссию», — сказал он перед началом в Брюсселе неформальной встречи министров обороны стран сообщества.

Боррель также добавил, что странам ЕС предстоит решить, кто возглавит командование европейской миссией, которая займётся «лишь обеспечением безопасности судоходства».

Как передавало ИА Регнум, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее призвал йеменских мятежников из движения «Ансар Алла» (хуситы) проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшей эскалации в Красном море и в целом на Ближнем Востоке.

Боррель подчеркнул, что ЕС приветствует принятие Советом Безопасности ООН резолюции № 2722 с осуждением нападений на корабли в Красном море. Он добавил, что Евросоюз продолжит вносить вклад в региональную стабильность.