Москва, 31 января, 2024, 11:07 — ИА Регнум. На западе Москвы мужчина напал на 17-летнего подростка и жестоко его избил. Об этом 31 января сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«Около одного из жилых домов на ул. Домостроительная мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего нанёс ему ещё несколько ударов в область головы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, здоровью пострадавшего причинён тяжкий вред, подросток госпитализирован.

По информации РЕН ТВ, пострадавшего госпитализировали с переломами черепа, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

В московском главке Следственного комитета сообщили, что возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Был задержан мужчина 1985 года рождения, в ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном.

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Как передавало ИА Регнум, в Ленобласти задержали мужчину за избиение 12-летнего подростка. По информации следователей, подозреваемый умышленно, из хулиганских побуждений, нанёс мальчику удары по голове и телу, причинив множественные ушибы. В отношении мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело.