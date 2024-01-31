СК возбудил дело после избиения подростка на парковке на западе Москвы
Москва, 31 января, 2024, 11:07 — ИА Регнум. На западе Москвы мужчина напал на 17-летнего подростка и жестоко его избил. Об этом 31 января сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Около одного из жилых домов на ул. Домостроительная мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего нанёс ему ещё несколько ударов в область головы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, здоровью пострадавшего причинён тяжкий вред, подросток госпитализирован.
По информации РЕН ТВ, пострадавшего госпитализировали с переломами черепа, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
В московском главке Следственного комитета сообщили, что возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Был задержан мужчина 1985 года рождения, в ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном.
Как передавало ИА Регнум, в Ленобласти задержали мужчину за избиение 12-летнего подростка. По информации следователей, подозреваемый умышленно, из хулиганских побуждений, нанёс мальчику удары по голове и телу, причинив множественные ушибы. В отношении мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело.