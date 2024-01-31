Санкт-Петербург, 31 января, 2024, 11:03 — ИА Регнум. На промышленной площадке в Санкт-Петербурге произошёл инцидент. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале.

Igor Golovniov/Global Look Press

«Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошёл инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал Беглов.

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Администрация Санкт-Петербурга работает во взаимодействии с правоохранительными органами, добавил губернатор города.

Как передавало ИА Регнум, утром 31 января громкий звук, похожий на хлопок или взрыв, раздался в Санкт-Петербурге. Его слышали жители разных районов города. Отмечалось, что из-за «сильного взрыва» в Красногвардейском, Невском и Центральном районах «затряслись стены и окна». Некоторые сравнили громкий хлопок с «переходом самолёта на сверхзвук».

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После хлопка сработала сигнализация автомобилей. Его зафиксировали камеры наблюдения в разных частях города.