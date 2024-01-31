Хельсинки, 31 января, 2024, 11:02 — ИА Регнум. В Финляндии началось предварительное голосование во втором туре президентских выборов. На должность главы государства претендуют бывший премьер-министр Финляндии, а также представитель Национальной коалиционной партии Александр Стубб и экс-глава МИД этой страны Пекка Хаависто.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Основной день голосования — 11 февраля. Предварительное голосование продлится по 6 февраля. Выбрать кандидата смогут все финские граждане в возрасте от 18 лет.

Как передавало ИА Регнум, 28 января в Финляндии прошёл первый тур президентских выборов. Стубб получил 27,2% голосов, Хаависто — 25,8% голосов.

Всего в выборах участвовали девять кандидатов.

11 января Александр Стубб заявил, что в случае, если он займет пост президента Финляндии, он не планирует поддерживать политические отношения с руководством России. Политик уточнил, что это будет происходить до окончания украинского конфликта.

Экс-премьер также отметил, что отношения с Россией в настоящее время не являются основным направлением внешней политики Финляндии.

Вместе с тем экс-глава МИД Хаависто заявил, что в случае, если бы ему как главе Финляндии позвонил президент РФ Владимир Путин, то он ответил бы, потому что это звонок главы государства. При этом кандидат уточнил, что предметные политические дискуссии без координации с ближайшими союзниками на уровне ЕС он не стал бы вести.

Стубб же сказал, что он бы не ответил на такой звонок. Кандидат аргументировал это тем, что у России и Финляндии нет «каких-либо политических отношений».