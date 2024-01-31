Санкт-Петербург, 31 января, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт Пулково, где вводились временные ограничения в ночь на 31 января, сейчас работает в штатном режиме, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом).

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Сейчас аэропорт работает штатно. Временные ограничения вводились с 03:53 до 05:11 мск», — сообщил собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Как передавало ИА Регнум, 23 января из-за погодных условий на запасные аэродромы направили восемнадцать самолетов, летевших в петербургский аэропорт Пулково.

Тогда из Пулково на вылет были задержаны рейсы в Екатеринбург, Москву, Казань, Красноярск, Нижневартовск, Новосибирск, Пермь, Сургут, Уфу и Челябинск.