Москва, 31 января, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Запад использует американский доллар как действующее или потенциальное оружие для решения политических задач, заявил глава МИД России Сергей Лавров 31 января в ходе встречи шерп и су-шерп БРИКС в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Доллар является, очевидно для всех уже, по-моему, либо действующим, либо потенциальным оружием решения политических задач», — отметил глава дипведомства.

Кроме того, глава российского дипведомства отметил, что доллар вместе с грантами международных организаций используются «в качестве инструментов принуждения».

По словам Лаврова, односторонние санкции вредят налаженным производственным цепочкам в мире, подрывая тем самым перспективы развития в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря на форуме ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин заявил, что финансовая система, в основе которой преобладание доллара и евро, дискредитирована, как и ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT.

Путин добавил, что в настоящее время дискредитированную систему с успехом замещает система расчёта в национальных валютах и этот процесс будет только набирать силу.

Российский лидер отметил, что западная система устаревает.

Вместе с тем в сентябре издание New York Post написало, что расширение БРИКС и дедолларизация экономики приведут США к краху.

В публикации отмечалось, что при расширении БРИКС и его развитии Вашингтон потеряет возможность влиять и воздействовать на другие страны.