Киев, 31 января, 2024, 10:18 — ИА Регнум. В Киевской области и ещё пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

Так, кроме Киевской области, сирены прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

Как передавало ИА Регнум, ночью 30 января в городе Белая Церковь Киевской области Украины раздался взрыв.

По данным украинским СМИ, также в ночь на 30 января взрывы прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Местные власти ситуацию не комментировали.