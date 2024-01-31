Исламабад, 31 января, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции, передаёт 31 января телеканал Geo.

Ahmad Kamal/Global Look Press Имран Хан

Экс-премьера и его жену приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции, связанному с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана.

Также им запретили занимать какие-либо государственные должности в течение 10 лет и вынесли штраф в размере 787 млн рупий (2,8 млн долларов) каждому.

Накануне, 30 января, Хана приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года Хан был задержан в зале суда в ходе рассмотрения дела, возбуждённого против него по обвинению в продаже подарков, полученных от глав иностранных государств. Руководители партии Хана назвали его арест незаконным и призвали сограждан к протестам. Столкновения протестующих с правоохранителями в ряде городов страны продолжались несколько дней.

Ранее против Хана и ряда его сторонников были также выдвинуты обвинения в терроризме. Это произошло после того, как 18 марта 2023 года в Исламабаде произошли столкновения между полицией и сторонниками «Движения за справедливость», сопровождавшими кортеж Хана.