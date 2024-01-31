Москва, 31 января, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела бывшего российского актера Кирилла Канахина, обвиняемого в нападении на сёла Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в суде.

Кадр из видео

«В суд поступило дело Канахина Кирилла Николаевича, обвиняемого по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сообщили в суде.

Отмечается, что дата заседания по данному уголовному делу пока не назначена. Дело будет слушаться в закрытом для прессы и общественности режиме.

Как передавало ИА Регнум, в отношении экс-актёра возбудили уголовные дела по трём статьям. Канахин вступил в украинское террористическое сообщество «Русский добровольческий корпус» и с тех пор воюет за ВСУ.

Канахин — бывший актёр «Театра Луны» и исполнитель ролей в таких проектах, как «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины». После начала СВО артист сбежал на Украину и начал воевать против России.

Сообщалось, что 2 марта 2023 года группа диверсантов атаковала два села в Брянской области. В результате погибли два человека, ещё несколько получили ранения, в том числе 11-летний ребёнок.