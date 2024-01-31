Санкт-Петербург, 31 января, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Громкий звук, похожий на хлопок или взрыв, раздался в Санкт-Петербурге утром 31 января. Его слышали жители разных районов города, сообщает «Фонтанка».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Около пяти утра что-то сильно грохнуло за окном. В принципе, похоже на гром, но только один раскат», — отметил один из читателей издания.

По словам других читателей, из-за «сильного взрыва» в Красногвардейском, Невском и Центральном районах «затряслись стены и окна». Некоторые сравнили громкий хлопок с «переходом самолёта на сверхзвук».

После хлопка сработала сигнализация автомобилей. Его зафиксировали камеры наблюдения в разных частях города.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее о мощных вспышках, осветивших небо, написали в соцсетях жители Челябинска и подмосковного Подольска. Позже выяснилось, что в обоих случаях произошли аварии на электроподстанциях.