Жители Петербурга слышали похожий на хлопок громкий звук
Жители Петербурга сообщили о громком звуке, похожем на хлопок
Санкт-Петербург, 31 января, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Громкий звук, похожий на хлопок или взрыв, раздался в Санкт-Петербурге утром 31 января. Его слышали жители разных районов города, сообщает «Фонтанка».
«Около пяти утра что-то сильно грохнуло за окном. В принципе, похоже на гром, но только один раскат», — отметил один из читателей издания.
По словам других читателей, из-за «сильного взрыва» в Красногвардейском, Невском и Центральном районах «затряслись стены и окна». Некоторые сравнили громкий хлопок с «переходом самолёта на сверхзвук».
После хлопка сработала сигнализация автомобилей. Его зафиксировали камеры наблюдения в разных частях города.
Как сообщало ИА Регнум, ранее о мощных вспышках, осветивших небо, написали в соцсетях жители Челябинска и подмосковного Подольска. Позже выяснилось, что в обоих случаях произошли аварии на электроподстанциях.