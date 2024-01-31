Москва, 31 января, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что примирение России и Украины будет ошибкой, чудовищны, заявила 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Михаил Терещенко/ТАСС Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова

«Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как «это же Боррель». Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза», — сказала она в эфире радио «Спутник».

По её словам, в ЕС точно так же относятся к этому — с другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской, но они тоже говорят: «Это же Боррель».

Такая мысль должна «зарождаться у дипломата с большим трудом», поскольку она «противоречит сути дипломатической работы», заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 30 января глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в колонке для французского журнала L’Obs назвал ошибочными идеи о примирении сторон конфликта на Украине.

По его словам, вместо того чтобы добиваться примирения, западные страны должны «удвоить усилия». Боррель считает, что конфликт на Украине якобы укрепил трансатлантическое единство.

Также ранее он отмечал, что санкции со стороны Евросоюза не уничтожили оборонную промышленность в РФ, поэтому нет «света в конце тоннеля» в случае с украинским конфликтом.