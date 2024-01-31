Москва, 31 января, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Вопрос о введении обязательного консульского учёта российских граждан, проживающих за рубежом, прорабатывается в межведомственном формате. Об этом сообщила 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Annette Riedl/Global Look Press

Она пояснила, что проработка вопроса об обязательном консульском учёте предусмотрена в плане мероприятий по реализации в 2024–2025 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы. План мероприятий утверждён распоряжением правительства от 16 января 2024 года.

По итогам этой работы планируется, в частности, сформулировать устойчивое определение понятия «гражданин, постоянно проживающий за пределами» России, а также конкретизировать правовой статус таких граждан, сказала «РИА Новости» Захарова.

МИД до 20 июня 2025 года должен представить правительству соответствующий доклад и проекты нормативных правовых актов, добавила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России утвердило двухлетний план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики. Он, в частности, предполагает создание цифрового профиля иностранного гражданина.