Екатеринбург, 31 января, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение гособоронзаказа, в ходе проверки министр раскритиковал генерального директора предприятия Олега Емельянова, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Министр обороны Сергей Шойгу

Глава Минобороны раскритиковал гендиректора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

«Слушай, вы кончайте тут дурака валять, ребята. Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — сказал Шойгу, обращаясь к руководству завода.

Он также напомнил, что нарастить производство самоходной артиллерии поручил президент России Владимир Путин. Шойгу отметил, что по ремонту, как и по новым орудиям САУ «Мста», удалось выйти на неплохие темпы, но «необходимо усиливать по другим системам».

Шойгу потребовал в течение недели предоставить ему доклад о том, как планируется выйти на установленные поручением главы государства показатели.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 января Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет комплекса «Искандер» на предприятии концерна «Алмаз Антей» в Екатеринбурге. После осмотра Шойгу выразил надежду, что гособоронзаказ в 2024 году будет выполнен в полном объёме, а модернизация производств на предприятиях ВПК продолжится.

Министр обороны РФ 29 января в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов оборонного ведомства в Московской области.