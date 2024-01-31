Шойгу раскритиковал руководство «Уралтрансмаша» за затягивание сроков
Екатеринбург, 31 января, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение гособоронзаказа, в ходе проверки министр раскритиковал генерального директора предприятия Олега Емельянова, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.
Глава Минобороны раскритиковал гендиректора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.
«Слушай, вы кончайте тут дурака валять, ребята. Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — сказал Шойгу, обращаясь к руководству завода.
Он также напомнил, что нарастить производство самоходной артиллерии поручил президент России Владимир Путин. Шойгу отметил, что по ремонту, как и по новым орудиям САУ «Мста», удалось выйти на неплохие темпы, но «необходимо усиливать по другим системам».
Шойгу потребовал в течение недели предоставить ему доклад о том, как планируется выйти на установленные поручением главы государства показатели.
Как сообщало ИА Регнум, 30 января Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет комплекса «Искандер» на предприятии концерна «Алмаз Антей» в Екатеринбурге. После осмотра Шойгу выразил надежду, что гособоронзаказ в 2024 году будет выполнен в полном объёме, а модернизация производств на предприятиях ВПК продолжится.
Министр обороны РФ 29 января в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов оборонного ведомства в Московской области.