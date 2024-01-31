Киев, 31 января, 2024, 08:43 — ИА Регнум. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обеспокоены тем, что главком ВСУ Валерий Залужный делал политические, а не военные заявления. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), который одним из первых сообщал со ссылкой на собственные источники об отставке Залужного.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Между ними нет принципиальных разногласий, но офис Зеленского был обеспокоен тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления», — сказал Гончаренко в интервью британской газете Guardian.

Вместе с тем он не уточнил, какие именно политические заявления делал главком ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, первым об отставке главкома ВСУ написал вечером 29 января бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза. Вслед за ним информацию подтвердили действующий депутат Алексей Гончаренко, журналисты Роман Цимбалюк и Юрий Бутусов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).

Западные СМИ сообщили о панике в Киеве после новости об отставке Залужного. Так, британский политолог Марк Галеотти считает, что подобные слухи лишь подчёркивают раскол между правительством и армией Украины. Также само по себе это напряжение не сулит для страны ничего хорошего, поскольку оно реально дестабилизирует политическую обстановку.