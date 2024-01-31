Москва, 31 января, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Первая партия новейшего российского самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция-СВ» находится на завершающей стадии производства, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых САУ в Екатеринбурге.

«(Генеральный директор «Уралтрансмаша») Олег Емельянов доложил, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция СВ», — сообщили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года новейшая российская самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания. Установка превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы.

САУ «Коалиция-СВ» оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 мм со скорострельностью более 10 выстрелов в минуту и современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Она базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения любых наземных целей.