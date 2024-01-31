На Сахалине ФСБ арестовала иностранца за оправдание и пропаганду терроризма
Южно-Сахалинск, 31 января, 2024, 07:58 — ИА Регнум. На Сахалине возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона за публичное оправдание и пропаганду терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области.
Подозреваемый взят под стражу. Фигурант начал давать показания.
Мужчина-иностранец живёт на Сахалине. В одной из соцсетей он опубликовал информацию о запрещенной на территории РФ террористической организации, оправдывающую действия террористического характера.
«Информация была доступна для широкого круга лиц», — добавили следователи.
Как сообщало ИА Регнум, в Москве Басманный суд заочно арестовал сотрудников ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш (все трое признаны иноагентами) и Анну Бирюкову (признана иноагентом, а также внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
В Хабаровске краевой суд приговорил местную жительницу к восьми годам лишения свободы за госизмену.
В 2023 году хабаровчанка, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, переводила свои деньги для закупок украинской армией оружия, боеприпасов и обмундирования.