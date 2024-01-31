Южно-Сахалинск, 31 января, 2024, 07:58 — ИА Регнум. На Сахалине возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона за публичное оправдание и пропаганду терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области.

Wazobians.com За решеткой

Подозреваемый взят под стражу. Фигурант начал давать показания.

Мужчина-иностранец живёт на Сахалине. В одной из соцсетей он опубликовал информацию о запрещенной на территории РФ террористической организации, оправдывающую действия террористического характера.

«Информация была доступна для широкого круга лиц», — добавили следователи.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве Басманный суд заочно арестовал сотрудников ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш (все трое признаны иноагентами) и Анну Бирюкову (признана иноагентом, а также внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В Хабаровске краевой суд приговорил местную жительницу к восьми годам лишения свободы за госизмену.

В 2023 году хабаровчанка, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, переводила свои деньги для закупок украинской армией оружия, боеприпасов и обмундирования.