Псков, 31 января, 2024, 07:51 — ИА Регнум. В ночь с 30 на 31 января дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Псковской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в официальном заявлении.

Уточняется, что дрон противника сбили над территорией Псковской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 августа 2023 года украинские беспилотники нанесли удар по аэропорту Пскова. В результате налёта БПЛА произошёл пожар. Повреждения получили четыре военно-транспортных самолёта Ил-76. С 31 августа аэропорт после проверки состояния гражданской инфраструктуры возобновил работу в штатном режиме.

В ночь с 29 на 30 января силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник. Так, в небе над Республикой Крым было сбито 11 дронов противника, в Белгородской области — пять БПЛА, ещё три — в Брянской области, по одному беспилотнику уничтожили в Калужской и Тульской областях.