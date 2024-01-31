Петропавловск-Камчатский, 31 января, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Российский спасательный буксир «Берингов пролив» в ночь на 31 января вывел на чистую воду танкер «Остров Сахалин», который застрял из-за дрейфующих льдов в Охотском море. Об этом сообщил СМИ начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

Иван Алексеев Тяжелые льды пришли в Охотское море

Теперь «Остров Сахалин» с 19 членами экипажа пойдёт проливами Екатерины и Сангарским в приморский порт Находка.

Танкер-спасатель отправится в порт Корсаков.

Как сообщало ИА Регнум, танкер «Остров Сахалин» под российским флагом оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, примерно в 24 км от японского острова Хоккайдо. Танкер следовал с Камчатки в Находку, когда оповестил о проблеме береговую охрану Японии. К нему направили спасательный ледокол, но до наступления темноты высвободить судно не получилось.

Спасательному судну большое скопление льда мешало в назначенное время подойти вплотную к «Острову Сахалин» для осуществления ледовой проводки.