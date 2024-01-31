Москва, 31 января, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Сейчас страны не смогут контролировать людей с помощью чипирования, но это временно, считает ви­це-президент по стратегии и ин­но­вациям ПАО «МТС» Ев­ге­ний Че­реш­нев.

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«Тем, кто беспокоится, что правительства смогут контролировать поведение людей при помощи нейрочипов, переживать не стоит по двум причинам», — рассказал эксперт «РИА Новости».

По словам Черешнева, читать мысли и ставить задачи человеку через нейрочип невозможно. Человек отправляет, но не получает команды, при этом компьютер не может мгновенно научить его, например, управлению вертолётом. Кроме того, контролировать людей можно и без нейрочипов, дешевле делать это через смартфоны и умные дома.

При этом массового чипирования не стоит бояться, в настоящее время это невозможно. Для массового распространения нужно разрабатывать новые типы материалов для проводников, а также совершенствовать биогипоаллергенные материалы.

В мире ещё не создан нейрочип, способный постоянно поддерживать эффективность в мозге человека. Пока вживляемые под кожу человека чипы со временем покрываются рубцовой тканью. В ходе опытов на обезьянах чип сначала действительно позволяет силой мысли управлять девайсами, но спустя время его нужно доставать из мозга и вставлять новый, поскольку падает эффективность связи, уточнил Че­реш­нев.

Он добавил, что та страна, которая первой разработает, протестирует, наладит массовое внедрение и обслуживание эффективных нейроинтерфейсов, потенциально создаст новую форму жизни. Эксперт уверен, что появится человек существенно конкурентоспособнее всех остальных девайсов и людей с девайсами, потому что сможет напрямую взаимодействовать с ними, без клавиатур и прочих атрибутов.

Как сообщало ИА Регнум, в мозг первого человека вживили имплант компании Neuralink, заявил 29 января американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Он добавил, что пациент чувствует себя хорошо. Бизнесмен выразил надежду на многообещающие результаты. По словам Маска, цена такой услуги может составить около $60 тысяч.

В сентябре 2023 года нейротехнологическая компания объявила о наборе добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг. В мае предприятие получило разрешение от американского регулятора на проведение клинических испытаний на человеке.