Наступивший 707-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о просчёте киевских властей, отдавших приказ сбить военно-транспортный самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. В интервью «РИА Новости» 31 января он пояснил, что тем самым Киев преследовал цель «запугать украинцев», так как мужское население не хочет воевать.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«Значит, запугивать будут таким вот методом, непродуманным методом, который они совершили. Конечно, они просчитались…» — отметил Сальдо.

Тем временем на купянском направлении ротацию украинских подразделений сорвали расчёты автоматических гранатомётов на станке (АГС-17) «Пламя» Западной группировки российских войск. По словам наводчика с позывным Лис, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень боятся российских АГС, потому что, по сути, это та же самая артиллерия, но малая.

Опорные пункты и живую силу ВСУ под Купянском уничтожил российский экипаж ударно-штурмового вертолёта Ка-52, информирует Минобороны.

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